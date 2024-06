Vorher jedoch hat Giovanni Zarella gemeinsam mit 4.000 Fans der italienischen Fußball-Nationalmannschaft bei ihrem ersten öffentlichen EM-Training in Deutschland einen herzlichen Empfang bereitet. Das Team des Titelverteidigers mit Auswahltrainer Luciano Spalletti hatte am 11. Juni sein Basiscamp in Iserlohn bezogen. Vor Trainingsbeginn trat Giovanni Zarrella auf und sang u.a. seinen EM-Song "Fantastico". Für ihn, dessen Herz auch für den Fußball schlägt, war das Treffen mit den italienischen Kickern ein absolutes Highlight.

Bildrechte: imago images/Schlichter

Kein Wunder, dass der Sänger und Moderator so fußballbegeistert ist, denn, so Giovanni im Interview beim Kölner Treff, er wäre fast Profi-Fußballer geworden. In seiner Jugend, so der Sänger, habe er ziemlich erfolgreich beim SSV Reutlingen und beim VfB Stuttgart Fußball gespielt. Dann habe ihn ein Scout vom AS Rom bei einem Turnier "entdeckt". Daraufhin sei die ganze Familie von Deutschland nach Italien gezogen, damit Giovanni beim AS Rom spielen konnte. Doch nach einem Jahr war das Heimweh so groß, dass Familie Zarrella zurück nach Deutschland ging. Damit endete die Fußball-Karriere von Giovanni Zarrella und er begann, Gesangsunterricht zu nehmen.