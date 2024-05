Bildrechte: IMAGO / Bildagentur Monn

So kündigte der sichtlich ergriffene Moderator den nächsten Bühnenact an, in dem er den 2014 verstorbenen Udo Jürgens wieder dorthin zurückholte, wo er Millionen Menschen mit seinen mehr als 1.000 Liedern begeistert hat: Auf die Bühne.

Das Orchester Pepe Lienhard, das Udo Jürgens 37 Jahre bei jedem seiner Konzerte begleitet hatte, spielte live, auf der Videoleinwand erschien Udo Jürgens am Flügel und sang gemeinsam mit Giovanni Zarrella ein Medley seiner bekanntesten Hits. Die Titel "Ich war noch niemals in New York", "Ehrenwertes Haus" und "Aber bitte mit Sahne" wurden vom Publikum begeistert gefeiert.