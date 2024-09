Gabriel und Ann-Kathrin alias "Affe auf Bike" sind während ihrer Vietnam-Reise oft mit Rollern unterwegs. In ihrer aktuellen Instagram-Story berichtet Ann-Kathrin zunächst, dass sie mit ihrem Roller ausgerutscht sei. Dabei habe sie sich den Lenker ziemlich hart in ihre Brust bzw. Rippe "gehauen". Sie zeigt daraufhin, wie der Roller auf der Seite liegt.

Gabriel sei jedoch an ihrer Seite gewesen und es könne weiter gehen. Nachdem sie sich auf den Berg gekämpft hätten, hätten sie feststellen müssen, dass eine Regenfront nahen würde. Da es noch gefährlicher sei, am nächsten Tag im Schlamm herunterzufahren, hätten sie sich trotz Dunkelheit und gefährlicher Schräge auf den Weg gemacht, dann sei sie erneut gestürzt.

Ich wurde immer wieder bewusstlos und kann mich an kaum etwas erinnern, außer an diese kranken Schmerzen.

Bildrechte: IMAGO/Future Image

Nachdem Gabriel vergeblich versucht habe, mithilfe von Einheimischen einen Krankenwagen zu rufen, habe er sie auf seinen Roller gehievt und ins Krankenhaus gebracht. Von dort teilt Ann-Kathrin per Instagram-Story die Diagnose mit: "Irgendwelche Weichteile im Knie sind nicht mehr ganz gut. Knochen noch heil!" Die Ärzte hätten ihr gesagt, dass sie ein paar Monate nicht richtig laufen könne. Sie würde ihren Followern berichten, wie es weiter gehe.

Am nächsten Morgen kann Ann-Kathrin offensichtlich das Krankenhaus wieder verlassen. Während sich Gabriel auf den Weg macht, um den kaputten Roller zu holen, resümiert Ann-Kathrin in ihrer Story: