Bildrechte: Instagram, Gabriel Kelly

Während sich einige Follower wegen der "Flip Flop's" beim Bergsteigen sorgen, stößt bei anderen die gemeinsame Reise von Gabriel und Ann-Kathrin ohne ihre Partner auf Unverständnis. So schreibt u.a. ein Kommentator: "Muss mal doof fragen. Gabriel hat 'ne Freundin. Wieso ist er mit einem anderen Mädel im Urlaub?", eine Followerin meint: "So ist das in der Szene, mein Beileid für den eigentlichen Freund. Ich könnte das nicht. Muss ja jeder selber wissen". Doch es gibt auch versöhnlichere Beiträge wie: "Lasst sie alle reden. Ihr habt tolle Partner und stellt euch vor, es gibt auch sehr gute Freundschaften zwischen Mann und Frau!"