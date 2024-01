Das ist Gabriels Freundin Leoni

Bildrechte: Instagram, Gabriel Kelly Seit mehreren Jahren schon sind Gabriel Kelly und Leoni Miller ein Paar. Leoni ist ebenfalls Musikerin, spielt Geige, Akkordeon und singt auf der Bühne in der Familienband "Miller Family". Der Musiker Tom Miller hat 2016 mit seinen fünf Töchtern die Folk-Rock-Band gegründet. Alle Musikerinnen haben langjährige Stimm- und Instrumentalausbildungen absolviert, Tom Miller hat in zahlreichen Bands musiziert (Lousy Lovers, Canguru, Tres Hombres). Sowohl Gabriel als auch Leoni waren als Straßenmusiker im Tourbus unterwegs. Gabriel mit Vater Angelo und der Band "Angelo Kelly and Family", Leoni mit dem Ensemble "Miller Family".

Bei gemeinsamem Fernseh-Auftritt im MDR kennengelernt?

Beide Familienbands sind im Mai 2019 mit einem gemeinsamen Song in der von Stefanie Hertel moderierten Show "Alles Gute zum Muttertag" aufgetreten. Leoni mit ihrer Geige, Gabriel am Klavier.

Im selben Jahr zog Gabriel aus dem Haus seiner Eltern in Irland aus und ging an die Ostsee nach Warnemünde, den Geburtsort seiner Mutter Kira. Damals sagte er in einem Interview mit RTL, dass er zwölf oder 13 Mal umgezogen sei, da die Familie soviel unterwegs war. Warnemünde sei immer ein Stückchen da gewesen, deshalb habe er sich dafür entschieden. Leoni wohnte 2019 mit ihrer Familie in Mecklenburg südlich von Greifswald, circa 110 Kilometer von Warnemünde entfernt.

Tante Maite setzt hohen Maßstab