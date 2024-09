Es war so schön und als ich da raus gekommen bin, haben sich die Leute so gefreut und da konnte ich es nicht mehr halten. Ich bin sowieso nah am Wasser gebaut. . Georg Stengel Riverboat, 30.08.2024

Bevor Georg Stengel als Voract bei der diesjährigen Kaisermania auftrat, hatte er bei Roland Kaisers Jubiläumstour "50 Jahre - 50 Hits" 21 Termine als Vorband absolviert. Nach dem letzten Tourkonzert, so Stengel im "Riverboat"-Talk sei dann dies passiert: "Roland Kaiser kam zu mir und hat mir so in den Bauch gepiekst und gesagt: 'Du bist ein Guter und bei der Kaisermania bist du auch dabei'".

"Wow - was für 'ne Frau" - Georg Stengel schreibt Song für seine Mutter

Der im brandenburgischen Jüterbog geborene Georg Stengel wuchs mit vier Geschwistern auf. Als er zehn Jahre alt war, starb sein Vater. Seine Mutter zog von da an die fünf Kinder allein groß. Für seine Mutter hat Georg Stengel ein beeindruckendes Lied geschrieben. Im Talk sprach er darüber, welche bedeutende Rolle seine Mutter in seinem Leben spielt. Er habe so viele Tiefschläge gehabt, habe sehr unter Arbeitslosigkeit und Alkohol gelitten. Auch mit der Musik habe er aufhören wollen, doch dann habe seine Mama zu ihm gesagt:

Georg, richte die Krone, mach weiter! Georg Stengel Riverboat