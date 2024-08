Als "Geschwister Hofmann" stand sie über drei Jahrzehnte mit ihrer Schwester Anita auf der Bühne, nun geht Alexandra eigene Wege. Aktuell ist sie mit den Songs ihres Soloalbums "Grün" auf vielen Schlagerbühnen unterwegs. Zusammen mit ESC-Legende Jørgen Olsen mit von den Olsen Brothers nahm sie vor einiger Zeit ihre Single "Lights Of Freedom" auf und sang gemeinsam mit dem Dänen seinen ESC-Hit "Fly on the wings of love" beim Schlagerbooom Open Air in Kitzbühel. Nun steht ihre neue Single "Ich seh' grün" in den Startlöchern.