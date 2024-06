Er hat nicht nur 30 eigene Alben aufgenommen und veröffentlicht, sondern auch für zahlreiche Künstler geschrieben und produziert, darunter Mireille Mathieu, Rex Gildo, die Wildecker Herzbuben, Thomas Anders und Roland Kaiser. G. G. Anderson ist eine lebende Schlagerlegende, doch nun will der 74-Jährige endgültig schlussmachen, wie im Radio-Interview bei MDR Schlagerwelt verrät.

Das ist mein 30. Studioalbum, ‚Sieben Leben‘, und es ist mein letztes Album. Es gibt kein Studioalbum mehr von G. G. Anderson in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten.

"Ich werde dies Jahr 75, am 4. Dezember, und ich habe über 1000 Lieder geschrieben, wir haben so viel Erfolg gehabt als Autoren, ich habe Schlagergeschichte geschrieben als G. G Anderson", erklärt er. Da habe er sich seinen Ruhestand also verdient.