Bildrechte: IMAGO / Future Image

Auch Enkel Mads dabei Howard Carpendale Konzert in München: Die ganze Familie feiert mit

Hauptinhalt

21. Mai 2024, 14:16 Uhr

Bevor Howard Carpendale wegen Krankheit zwei Auftritte seiner "Let’s do it again"-Tour absagen musste, hat er in München die Bühne gerockt. Auch Sohn Wayne, dessen Frau Annemarie und Enkel Mads feierten mächtig mit.