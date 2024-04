Bildrechte: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

Moderator: "Entschluss ist mir nicht leicht gefallen" Giovanni Zarrella gibt Aus bei "The Voice of Germany" bekannt

15. April 2024, 15:40 Uhr

Nach nur einer Staffel der Castingshow "The Voice of Germany" gibt Giovanni Zarrella seinen Rücktritt als Coach des Formats bekannt. In seiner Instagram-Story teilt er zudem mit, dass ihm dieser Entschluss nicht leicht gefallen sei.