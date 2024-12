Über Monate litt Giovanni Zarrella an starken Schmerzen, musste deswegen u.a. zuletzt den "Kölner Treff" vorzeitig verlassen und eine Probe vor seiner "Giovanni Zarrella Show" abbrechen, um sich im Krankenhaus behandeln zu lassen.

Nun geht es für den Entertainer endlich gesundheitlich wieder bergauf. Dem Familienpapa wurden operativ einige Nierenstein entfernt und er befindet sich nun auf dem Weg der Besserung, wie er in einer Instagram-Story seinen Fans versicherte:

"Ich bin wieder kerngesund, Gott sei Dank! Das Thema mit den Nierensteinen, das war zwei Monate lang unglaublich präsent bei mir. Ich wurde jetzt zwei Mal operiert, und alles ist gut. Ich bin wieder voll am Start, ich bin gesund, ich bin glücklich, ich freue mich auf die Weihnachtszeit. Danke an alle, die mir so die Daumen gedrückt haben, mir nur Gutes gewünscht haben, euch hundert Mal Gutes zurück."