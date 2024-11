Bildrechte: picture alliance/United Archives/kpa

Als Ronald Keiler (bürgerlicher Name von Roland Kaiser) am 10. Mai 1952 in West-Berlin geboren wird, ist seine Mutter gerade einmal 16 Jahre alt. Mit der Rolle der Mutter völlig überfordert, gibt sie ihr Baby zur Adoption frei. Roland Kaisers Pflegemutter arbeitete als Reinigungskraft. Immer wieder erzählt der Sänger in Interviews davon, dass er bei seiner Mutter nichts vermisst habe, obwohl die kleine Familie wenig Geld gehabt habe. Dem Portal t-online sagte Roland Kaiser: "Wir hatten keinen Luxus, dafür gab es eine riesige Portion Herzlichkeit. Das ist wertvoller als viele teure Sachen." Als Roland Kaiser 15 war, starb seine Pflegemutter nach einem Schlaganfall.