Unter dem Motto "Die Himmel rühmen" bricht Schlagersänger Heino 2023, wie schon im vergangenen Jahr, auf und spielt im Rahmen seiner Tour in verschiedenen Kirchen in Europa. Bei allen 23 Auftritten wird der Künstler von der norwegischen Sopranistin Anita Hegerland begleitet.

Die 62-Jährige Sängerin ist allen Schlager- und Musikfans bestens bekannt. Als Kind erlangte sie 1971 durch ihr Duett "Schön ist es auf der Welt zu sein" mit Roy Black große Bekanntheit. In den 80er Jahren landeten sie und Mike Oldfield mit "Pictures in the dark" und "The time has come" zwei große Hits.