Auf die Frage des Moderators der Sendung, Jörg Künne, wie es die Band schafft, nach 42 Jahren noch immer so erfolgreich zu sein, antwortet Gottfried Würcher: "Wir haben immer noch den Biss, Neues zu bringen. Und wir haben gute Leute in der Band und auch darum herum. Ohne gute Leute wirst du nicht überleben."

Am 10. Juli 2021 sollten die Nockis in der MDR-Fernsehshow "Wenn die Musi spielt" auftreten, doch dazu kam es nicht. Frontmann Gottfried Würcher hatte am Vortag nach der Pressekonferenz zu dem Event einen Herzinfarkt erlitten, musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Podcast "Aber bitte mit Schlager" sagte der 65-Jährige auf die Frage, welchen Wunsch er sich noch erfüllen möchte:

Ein Jahr später landeten sie mit einem Album auf Platz eins der Charts in Österreich. 1997 feierte die Band auch in der Schweiz ihren ersten Charthit und 2002 schaffte es ihr Album "Das Mädchen Atlantis" sogar in Deutschland in die Top-Platzierungen. Ihr neuestes Album "Gefühlsecht" erschien am 14. Juni 2024. Insgesamt hat die Band mehr als 50 Alben veröffentlicht, von denen 19 vergoldet wurden.