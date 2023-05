"Richtig mitgenommen wurde ich zu keinem Zeitpunkt", lautet das Fazit von Deutschlands wohl buntestem ESC-Teilnehmer aller Zeiten zum Samstagabend. Guildo Horn, der 1998 mit "Guildo hat euch lieb" ESC-Geschichte schrieb, war zwar begeistert von Bühne, Moderation und Publikum, doch an der Musik des diesjährigen ESC-Abends ließ er kein gutes Haar.

Die Gewinnerin des ESC 2023: Loreen. Bildrechte: dpa

Er könne sich schon am nächsten Tag an keinen Hit mehr erinnern, schrieb er auf seiner Facebook-Seite. Selbst der schwedische Siegertitel der Sängerin Loreen bekommt vom 60-Jährigen sein Fett weg: "Die tongewordene "Nummero Sicher". Jedenfalls definitiv am Reisbrett entworfen."