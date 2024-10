Dieser Schicksalsschlag treffe ihn sehr, da er aus Erfahrung wisse, wie schmerzhaft und schwierig diese Situation für die Zurückgebliebenen sei. "In diesem Fall für meine geliebte Schwester Hannelore, die bald 92 Jahre alt wird." Hannelore Hofmann ist fünf Jahre älter als Heino und bereits 91. Die Geschwister wurden in Düsseldorf geboren. Der Vater der beiden, Heinz-Friedrich Kramm, kam 1941 im Zweiten Weltkrieg ums Leben. Zu diesem Zeitpunkt waren Heinz Georg Kramm (Heino) drei Jahre und seine Schwester Hannelore acht Jahre alt. Die beiden wuchsen als Halbwaisen bei ihrer Mutter Franziska Kramm auf.

Bildrechte: IMAGO / Bonn.digital

In seinem Post schreibt Heino, dass er an der Beerdigung von Günther Hofmann nicht teilgenommen, sondern sich in aller Stille gemeinsam mit seiner Schwester, seinem Neffen und seiner Nichte von dem Verstorbenen verabschiedet habe. Zur Beerdigung sei er nicht gegangen, da er erfahren habe, dass Pressefotografen Informationen über den Tod seines Schwagers bekommen hätten. Diversen Medien sei bereits die Geschichte des "trauernden Heinos am Grab seines Schwagers" angeboten worden. Dieses Vorgehen finde er nicht nur respektlos, sondern auch erschütternd und pietätlos.