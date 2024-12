Bildrechte: IMAGO / Future Image

"Wir fangen morgens an", erzählt die Sängerin in dem Instagram-Video weiter, "das geht bis abends meist. Ich würde mal sagen, 12 Stunden sind es bestimmt." Wenn sie dann im Hotel sei, würde sie unbedingt noch einmal ihre Moderationstexte durchgehen. Das sei etwas, das sie nicht möge. "Ich singe für mein Leben gern, ich entertaine gern, ich tanze gern, aber moderieren ist nicht ganz so mein Ding. Da muss ich mir besonders viel Zeit dafür nehmen und dann geht es bis in die Nacht hinein."