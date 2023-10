Die Akrobatik-Übungen von Helene mit Thomas Seitel gehörten zu den Highlights der Show. Bildrechte: Instagram/Fanpage Thomas Seitel

Zu ihrem Video, in dem zur Musik ihres Songs "Hand in Hand" unvergessliche Momente der Konzerte zu sehen sind, veröffentlicht die Künstlerin noch einen Dankespost: "Ich verarbeite immer noch diesen Rausch an Gefühlen und werde auch noch meine Zeit brauchen, um zu realisieren und zu verstehen, was wir in diesem Jahr durch EUCH erleben durften. Eure Warmherzigkeit, Wertschätzung und Liebe ist immer noch zu spüren… DANKE für diese unglaubliche Reise!"