Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

1988 war Helene im Alter von vier Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen. Geboren wurde sie unter dem bürgerlichen Namen Jelena Petrowna Fischer 1984 im russischen Krasnojarsk in Sibirien. Ihr Vater, Peter Fischer, arbeitete früher als Sportlehrer, später als medizinischer Bademeister in einem Hotel und ihre Mutter Maria als Ingenieurin an einer Hochschule. Sowohl ihre Eltern, als auch ihre Schwester begleiten Helene Fischer oft zu Konzerten. Ab und zu lassen sich ihre Eltern sogar von den Pressefotografen ablichten, Erika nicht. 2023 wandte sich die Sängerin während eines Konzertes ihrer Tournee, bei der sie sich zwei Mal Verletzungen zugezogen hatte, direkt an ihre, im Publikum sitzende, Mama.