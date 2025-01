Es war nicht das erste Mal, dass die beiden nach ihrer Trennung gemeinsam auf der Bühne standen und sangen. Dennoch war es auch dieses Mal wieder ein ganz besonderer Moment für ihre Fans - und sicher auch für die beiden selbst. In Helene Fischers Weihnachts-Show am 25. Dezember trat Florian Silbereisen als Überraschungsgast auf und sang mit ihr ein Duett.

Das ehemalige Schlager-Traumpaar gab zusammen "Schau mal herein", eine deutsche Version des Hits "Stumblin' In" von Chris Norman und Suzi Quatro, zum Besten. Das dazugehörige Video wurde auf Youtube innerhalb weniger Tage mehr als eine Million mal angeklickt - da lag es nahe, mit einer Single-Auskopplung nachzulegen. Bereits am 30. Dezember wurde der Song deshalb bei diversen Streaming-Anbietern veröffentlicht.