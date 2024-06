Bildrechte: IMAGO / BOBO

Eigentlich war geplant, dass Howard Carpendale einen großen Showblock mit Feuerschalen zum Anlass seines Doppel-Hit-Jubiläums in der Show "Schlagerbooom Open Air" bestreiten soll.

Bereits vor zwei Wochen musste der Sänger wegen eines grippalen Infekts und einer allergischen Reaktion Konzerte seiner "LET'S DO IT AGAIN"-Tour absagen. Betroffen waren die Konterte am 19. Mai in Wien und am 21. Mai in Nürnberg. Das Wien-Konzert wurde inzwischen bereits nachgeholt, dort trat der Sänger am 5. Juni auf, für Nürnberg konnte kein Nachholtermin gefunden werden. Die können laut Veranstalter dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.