Wayne Carpendale (Mitte) mit seinem Vater Howard und dessen Frau Donnice. Bildrechte: imago images/Future Image

Um diese Entwicklung abklären zu lassen, so Wayne, sei er Samstagnacht in die Notaufnahme des Klinikums Schwabing-München gefahren. Dort habe er ein Antibiotikum bekommen und seinen Arm in Alkohol eingepackt. Am Sonntagmorgen jedoch sei die rote Linie noch größer gewesen und er sei erneut ins Krankenhaus gefahren.



Um auszuschließen, dass der Insektenstich eine Blutvergiftung ausgelöst habe, sei sein Blut untersucht worden. Seine Werte seien zum Glück in Ordnung gewesen, so Wayne. Nun trägt der Schauspieler seinen Arm in einer Schiene, um ihn zu schonen und soll die Sonne meiden. Nach all den Aufregungen bedankte sich Wayne schließlich bei seinen Followern und beim Krankenhaus-Team.