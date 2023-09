Das neue Album von Howard Carpendale trägt den Titel "Let's do it again" ("Lass es uns noch mal machen") – noch mal aber wird er es wohl nicht tun. Nach dem Album, welches am 20. Oktober 2023 erscheinen soll, und der dazugehörigen Tournee, soll es stiller werden um ihn. In der WDR-Talkshow "Kölner Treff" wollte der 77-Jährige sich zwar noch nicht endgültig auf das Ende seiner Karriere festlegen, eines aber machte er klar: Das kommende wird sein letztes Album sein.