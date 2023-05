Stefanie Hertel ist eine Frau mit vielen Talenten. Von Kindesbeinen an steht die gebürtige Vogtländerin auf der Bühne. Doch als im Februar 2023 bekannt wurde, dass die Sängerin und Moderatorin nun auch bei einem Musical mitspielt, war die Überraschung groß.

Ich hab von dem Moment an, als ich zum ersten Mal 'Mamma Mia' damals in Hamburg gesehen habe, den Wunsch verspürt, auch einmal auf dieser Bühne zu stehen, auch einmal bei 'Mamma Mia' mitzuspielen. Stefanie Hertel brisant

"Traurig, dass die Zeit zu Ende geht"

Nach insgesamt 20 Terminen im April und Mai steht nun der letzte Auftritt für Stefanie Hertel als "Tanja" bei "Mamma Mia" in Hamburg an: "Ich bin wirklich traurig, dass die Zeit jetzt zu Ende geht oder eigentlich schon zu Ende ist. Es gibt noch eine Show am 27. Mai und dann war es das leider gewesen erstmal", sagte sie im Interview mit "Meine Schlagerwelt". Stefanie Hertel spielte die Rolle der Tanja bei "Mamma mia". Bildrechte: IMAGO / Eventpress

"Finde es sehr, sehr spannend"

Wenn es nach Stefanie Hertel geht, war es mit Sicherheit nicht ihr letzter Auftritt bei einem Musical: "Mich reizen vor allem durchgestylte, hochkomplexe Shows. Ich finde das sehr, sehr spannend, wo so viel dahinter steckt und so viel Arbeit dahinter steht. Das finde ich wirklich toll und das hat mir jetzt so viel Spaß gemacht, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, so etwas wieder zu machen, absolut", sagte die Musikerin im Interview.

"Wenn die Musi spielt - Sommer Open Air"

Aber auch ohne weitere Auftritte auf der Musical-Bühne hat die Sängerin jede Menge zu tun. Am 24. Juni moderiert sie gemeinsam mit Marc Ventre das "Wenn die Musi spielt - Sommer Open Air" ( 20:15 Uhr live im MDR) und auch sonst wird dem Multitalent sicher nicht langweilig: Stefanie Hertel und Marco Ventre moderieren gemeinsam "Wenn die Musi spielt" Bildrechte: MDR/Matthias Gabriel

"Es gibt viele andere Projekte. Ich habe schon wieder eine Theater-Tour in Planung im nächsten Jahr und da freue ich mich auch tierisch drauf. Wir sind schon alle ganz gespannt, was da dann am Ende dabei herauskommt", so Hertel.

