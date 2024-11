Jana Ina Zarrella stand schon mehrmals vor der Bühne, wenn Schlagerstar Roland Kaiser seine unzähligen Hits zum Besten gab und war immer wieder aufs Neue begeistert: "Jedes Mal stehe ich da und sag so: Oh mein Gott! Die Texte und alles. Ich bin wirklich mit den Jahren Roland-Kaiser-Fan geworden und ich stehe auch dazu."

Gemeinsam mit Giovanni und ihren beiden Kindern war Jana Ina sogar schon zu Gast in dem Hotel von Andrea Berg und ihrem Ehemann Ulrich Ferber und ist von ihren bisherigen Aufenthalten begeistert: "Ab und zu fahren wir zu Andrea Berg in ihr Hotel und wir bleiben ein paar Tage da. Das ist wirklich ein bisschen so, wie in eine Märchenwelt reinzugehen. Sie hat dort viele Tiere […] dann gehen wir mit den Alpakas spazieren […] unsere Tochter geht zu den Hühnern und holt die Eier. Es ist so eine heile Welt, ich liebe das!"