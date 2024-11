Jana Ina und Giovanni Zarrella sind glücklich Eltern von zwei Kindern. Die Geburt ihrer Tochter war kompliziert, da das kleine Mädchen bereits in der 31. Woche auf die Welt kam. Nach einiger Zeit im Krankenhaus und guter ärztlicher Betreuung durfte das Paar endlich ihr zweites Kind mit nach Hause nehmen. Über die schwere Zeit, bis es soweit war, spricht Jana Ina in ihrem Instagram-Beitrag:

Ich umarme euch, ich denke an euch. Glaubt mir – ihr seid nicht allein. Unsere kleinen Kämpfer sind so viel stärker, als wir denken.

Ihre Follower sind von dem Beitrag begeistert und teilen in hunderten Beiträgen ihre eigenen, persönlichen Geschichten. So schreibt eine Followerin: "Unser Krümel kam in der 29 SSW. Es sind alles Löwenbabys und so viel stärker, als man denkt" und eine andere Instagram-Nutzerin kommentiert: "Ich arbeite auf einer Frühgeborenen Station! Ich weiß, wie es dir geht."