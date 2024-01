Bildrechte: picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Im April 2023 machte Jasmin Herren öffentlich, dass es wieder einen Mann in ihrem Leben gibt. In einem Interview mit der Bild-Zeitung informierte die Sängerin die Öffentlichkeit darüber, dass ihr neuer Lebensgefährte Philipp Bender heiße, 23 Jahre alt, Student und ebenfalls Schauspieler sei. Sie sei ein neuer Mensch, seit er in ihrem Leben sei, so Jasmin. Auch beruflich arbeiten die beiden zusammen. Bereits im Mai veröffentlichten sie gemeinsam die Ballermann-Single "Wir trinken wieder".