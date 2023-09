Wie die Bild-Zeitung berichtet, wurde die romantische Hochzeit mit etwa 200 Gästen in einem Herrenhaus in Schleswig-Holstein gefeiert. Die Sängerin postete auf ihrem Instagram-Account ein Foto, dass sie als wunderschöne Braut in einem Bohemian-Brautkleid aus Spitze zeigt. Der Bräutigam, ein dänischer Mode-Unternehmer, ist jedoch nicht darauf zu sehen. Der frischgebackene Ehemann der Sängerin möchte nicht in die Öffentlichkeit.