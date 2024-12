Bildrechte: Starwatch Entertainment

Auf dem Weihnachtsmarkt von Bad Langensalza war es am Nikolausabend so weihnachtlich wie selten. Der Grund: Das Moderatorenduo Christin Stark und Peter Imhof feierte mit vielen Sängerinnen und Sängern "Weihnachten bei uns". Neben Sarah Zucker, Maggie Reilly, Tony Krahl, Romy Kirsch und Neonlicht war u.a. auch Joel Brandenstein dabei. Im ersten Teil der Show sorgte der 40-Jährige mit "Stille Nacht" für Emotionen. Seinen zweiten Song "Ganz nah", kündigte Peter Imhoff als eine Hymne an, die Mut machen soll, auch unvollkommen zu sein, Fehler zu haben.