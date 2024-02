Schon als Kind sei er in der Freiwilligen Feuerwehr gewesen, so Joey . Er habe schon immer Menschen retten wollen. Als während der Corona-Pandemie keine Auftritte möglich waren, habe er sich beim Deutschen Roten Kreuz für einen Kurs beworben.

Es ist eine anstrengende, vielseitige Ausbildung, in der es wirklich um was geht. Es geht ja um Menschenleben. Ich war noch nie so happy.

Joey Heindle war erst 18, als er 2011 seine Sänger-Karriere in der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) startete. 2013 gewann er die Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und wurde mit 19 Jahren der bisher jüngste Dschungelkönig. Im Podcast sagt er über sich in der Reality-Show: "Ich war noch so jung und ich sah auch so verdammt komisch aus. Auch wie wir da angezogen waren. Das war einfach total krass." Er würde es heute noch einmal machen, einfach, um dieses Abenteuer zu genießen. Um zu sehen: "Was macht es mit dir, was macht es mit deinem Körper und wie reagierst du darauf?" Er würde jetzt allerdings mit einer ganz anderen Einstellung da reingehen, als damals mit 19.