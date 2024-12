Bildrechte: picture alliance / dpa | David Ebener

Lange hatte Joey Kelly ein Geheimnis darum gemacht, warum er sich von seiner Haarpracht getrennt hatte. Der 51-Jährige hatte im Frühjahr an der Survival-Serie "7 vs. Wild" teilgenommen, bei welcher die Teilnehmer 14 Tage lang mit minimaler Ausrüstung in der Wildnis ausgesetzt werden und überleben müssen. Für den Extremsportler, der bereits verschiedenste Abenteuer – Ironman-Wettbewerbe, Ultramarathons und sogar 23 Tage ohne Nahrung – bestritten hat, kein Problem: Er gehörte zu den vier Gewinnern der Sendung.