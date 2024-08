Bildrechte: IMAGO / United Archives

Barbara Ann "Barby" Kelly war in den 1990er Jahren festes Mitglied der Kelly Family, zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern. Ab dem Jahr 2000 zog sie sich aufgrund einer psychischen Erkrankung weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Am 15. April 2021 verstarb die Sängerin im Alter von nur 45 Jahren an einer Lungenembolie.



In der Sendung "NDR Talk Show" erzählte ihr älterer Bruder Joey Kelly von dem schmerzhaften Verlust, den Barbys Tod für ihn darstellte. Dieser belaste ihn noch immer, doch er versuche nun, Kraft aus dem Schicksalsschlag zu ziehen.