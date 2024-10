Es gehe um seinen ältesten Freund, so Jonny. Mit ihm habe er seine erste Platte gemacht, seine ersten Lieder geschrieben. Vor zwei Jahren habe er erfahren, dass sein Freund an Alzheimer erkrankt ist. Als er ihn vor einem Jahr besucht habe, war die Unterhaltung mit seinem Freund schon sehr schwierig geworden. Bei seinem letzten Besuch habe er ihn leider nicht mehr erkannt.

Das Thema, so Jonny Hill, werde oft weggeschoben, dabei würden in Deutschland fast zwei Millionen Menschen mit Demenz und/oder Alzheimer leben. Es gebe Hilfe, so Jonny, sowohl für die Betroffenen als auch deren Familien. Er könne allen, die Rat suchen, empfehlen, sich an die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. zu wenden. Man könne auch anonym anrufen.