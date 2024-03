Bildrechte: imago/Future Image

Die Fans kommentieren begeistert: "Unser Jürgen in voller Lebensgröße, du schaust sehr gut aus!", "Oh, unser Jürgen, viel Spaß und vor allem:'Halt dich weiterhin so'!" oder "Hey, ihr drei, wie gut ihr ausseht und die Zeit in Los Angeles genieß vor allem du, lieber Jürgen Drews."

Allerdings ist das keine Urlaubsreise, sondern die drei werden von einem Kamerateam begleitet. Joelina hatte bereits vor einigen Wochen auf ihrem Instagram-Account die Amerika-Reise mit Kamerabegleitung angekündigt. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung soll eine Dokumentation entstehen, in der Jürgen Drews seiner Tochter die Plätze in der amerikanischen Metropole zeigt, an denen er als junger Mann gelebt hat.