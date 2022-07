Unglaubliche drei Jahre ist es her, dass Roland Kaiser mit seinen Fans zuletzt am legendären Dresdner Elbufer feiern konnte. Nun war es endlich wieder so weit. Für tausende Menschen präsentierte der Grandseigneur des deutschen Schlagers seine Kaisermania vor dem wunderschönen Panorama der sächsischen Landeshauptstadt und man konnte von Anfang an spüren, dass es ein besonderer Abend werden sollte.