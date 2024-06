"Für dich ist mir kein Weg zu weit", singt Kerstin Ott in der ersten Strophe ihrer neuen Single "Für immer für dich". Gewidmet ist dieser liebevolle Text ihrer Frau Karolina, mit der die 42-Jährige seit 2017 verheiratet ist. Mit ihrem neuen Song berührte sie nicht nur ihre Frau, sondern auch das gesamte Publikum und Millionen Zuschauer vor den TV-Geräten beim "Schlagerbooom Open Air" .

Im anschließenden Gespräch mit Florian Silbereisen verriet die Sängerin, wie Karolina auf den Song reagiert hat: "Tagelang geweint hat sie", sagte Kerstin lachend und wohl nicht ganz ernst gemeint. Typisch Kerstin Ott, will sie sich in Sachen Emotionen nicht allzu sehr in die Karten schauen lassen.