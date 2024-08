Die Schwestern verbrachten ihre Kindheit in der ehemaligen DDR in Taucha bei Leipzig. Ihre Eltern, der Maschinenbauingenieur Paul Kessler und seine Frau Elsa, förderten früh das Talent ihrer Zwillinge. Bereits im Alter von sechs Jahren wurden Alice und Ellen im klassischen Ballett unterrichtet. Allerdings beherrschte ein dunkles Thema die Kindheit der Mädchen.

Bildrechte: IMAGO / Vereinigte Archive

Später, so die Künstlerinnen, hätten sie ihre Mutter zu sich genommen und die Scheidung der Eltern organisiert. Mit der Erinnerung an ihren tyrannischen Vater habe es sicher auch zusammen gehangen, dass sie in Paris am Lido Männer, die ihrem Vater ähnelten, gemieden hätten. Sie seien lieber mit schwulen Künstlern aus dem Theater ausgegangen.