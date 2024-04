Showtänzerinnen, Schauspielerinnen und Musikerinnen: Alice und Ellen Kessler haben eine lange Karriere hinter sich, die sie 1959 nicht nur zum Eurovision Song Contest führte, sondern 1975 auch in den "Playboy" . Sie verkehrten mit allen Größen ihrer Zeit, ob Elvis Presley , Frank Sinatra, Sean Connery, Harry Belafonte oder John Wayne . Sie spielten in zahlreichen Filmen mit und nahmen etliche Platten auf.

Dabei begann ihr Leben eher unspektakulär im beschaulichen Nerchau bei Grimma in Sachsen, bis sie 1952 aus der DDR in den Westen nach Düsseldorf flohen. Dort erhielten sie im Revuetheater "Palladium" ihr erstes Engagement als Tänzerinnen. Schon mit sechs Jahren lernten die Zwillinge Ballett, wurden später ins Kinderballett der Oper Leipzig aufgenommen und bestanden 1950 die Aufnahmeprüfung der dortigen Operntanzschule. Der Grundstein ihrer Karriere war also gelegt.

Alice und Ellen Kessler waren im Laufe ihres langen Lebens nie verheiratet , haben keine Kinder. Seit 1986 leben sie in einem gemeinsamen Haus in der Nähe von München und engagieren sich für karitative Zwecke. Eigentlich nicht verwunderlich, dass sie auch mit ihrem Erbe Gutes tun wollen.

So entschieden sich die beiden nun, mit ihrem Vermögen mehrere Hilfsorganisationen zu unterstützen. "Meine Schwester und ich haben uns im vergangenen Herbst besprochen, dass nicht nur einer was haben soll, sondern mehrere." Ursprünglich sollte das Geld alleinig der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" zu Gute kommen.

Und noch etwas haben sie in ihrem Testament festgehalten: Sie wollen in der Urne ihrer Mutter Elsa und ihres Pudels Yello beerdigt werden: "Im Tode vereint. So hätten wir es gern. Und so haben wir es auch testamentarisch verfügt", bestätigt Ellen Kessler.