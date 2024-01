Sowohl Mickie Krause als auch Jens "Knossi" Knosalla haben schon Songs veröffentlicht, die es in die deutschen Charts geschafft haben. Wie sich "Schoko-Krossi" in dieser Hinsicht schlagen wird, bleibt abzuwarten. Wann der gemeinsame Track veröffentlicht wird, wurde in dem Ankündigungsvideo noch nicht verraten.