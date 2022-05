Rolf Zuckowski wird am 12. Mai 75 Jahre alt. Der Liedermacher komponierte Songs, die seit Jahrzehnten im Familienkreis und bei Kindergeburtstagen, in Kitas und Schulen gesungen werden. Die meisten Songs sind fröhlich, machen Mut und/oder trösten.

Rolf Zuckowski 1986 Bildrechte: imago images/teutopress

Kurz vor seinem runden Geburtstag ist Rolf Zuckowskis Autobiografie "Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück" erschienen. Darin erzählt der Musiker von einer Kindheit, die nicht immer unbeschwert war. Sein Vater fuhr als Chefsteward zur See und war oft nicht zu Hause. Später wurde Rolf Zuckowskis Vater alkoholkrank und beendete sein Leben durch Suizid. Zuckowski resümiert, dass er durch die Lebensgeschichte seines Vaters wohl gelernt hat, wie wichtig Selbstvertrauen ist. Deshalb, so der Jubilar in seiner Autobiografie, seien seine Lieder oft so ermutigend.