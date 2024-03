Dadurch stand die 43-Jährige vor einem Dilemma: Um das Video rechtzeitig fertigzustellen und damit den geplanten Veröffentlichungstermin des Albums einzuhalten, hätte sie ihrer guten Freundin, mit der sie gemeinsam an einem Song schreiben wollte, absagen müssen. Das war für Maite Kelly aber keine Option:

Ich stelle meine Freunde immer an die erste Stelle.

Die Freundin sei gerade nominiert worden für "Best Live Act" bei dem Amadeus Austrian Music Award. Unter den Nominierten in dieser Kategorie von Österreichs wichtigstem Musikpreis befindet sich nur eine weibliche Künstlerin: Melissa Naschenweng .

Zwischen der Österreicherin und Maite Kelly hat sich in den letzten Jahren eine enge Freundschaft entwickelt: "Liebe fängt bei der Familie an und sie gehört zu meiner Familie", sagt die Musikerin in ihrem Videobeitrag.