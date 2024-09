Maite Kelly ist eine echte Powerfrau, die oft gleichzeitig an verschiedenen Projekten arbeitet. Die 44-Jährige ist dafür bekannt, ihre Follower in den sozialen Medien immer über ihre Pläne und beruflichen Aktivitäten auf dem Laufenden zu halten. In einem Statement informierte die Künstlerin ihr Fans darüber, 2025 eine längere TV-Pause einlegen zu wollen:

Dennoch werde ich ab Tourstart eine längere TV-Pause machen. In anderen Worten: Ich werde abtauchen, um in der Tiefe meiner Seele die schönsten Werke meines Lebens zu schaffen. Irgendwann tauche ich wieder auf, um Euch zu überraschen und zu inspirieren.

Mit Start ihrer "Nur Liebe"-Tour im Januar 2025 möchte sich Maite Kelly ausschließlich auf ihre Auftritte und ihre Musik konzentrieren. Der Tourneeauftakt findet dabei in der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt am 30. Januar 2025 statt. Bis zum letzten Auftritt im März in Dortmund, tritt Maite Kelly u.a. in Stuttgart, Köln, Hamburg, Leipzig und Berlin auf.