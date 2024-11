"Ich habe oft gedacht, dass ich gern für sie schreiben würde. Wir sind jedoch Freundinnen geworden, und da ich nie Geschäft mit Freundschaft vermische, habe ich mich nicht getraut, zu fragen", so Maite. Später habe sie jedoch Melissas Plattenchef angesprochen und so sei es dazu gekommen, dass sie und Melissa bei ihr zu Hause gemeinsam den Titel "Wenn i den Teufel brauch" geschrieben hätten.

Zum ersten Mal im deutschen und österreichischen Fernsehen war "Wenn i den Teufel brauch" aus der Feder von Maite Kelly und gesungen von Melissa Naschenweng Mitte Oktober in Florian Silbereisens "Schlagerbooom" zu sehen. Melissa trat dabei in einem feuerroten Catsuit auf. Auch Maite Kelly gehörte zu den Stargästen der Show und nach Melissas Auftritt waren die Freundinnen im Talk mit Moderator Florian Silbereisen zu erleben.

Es macht mich so unglaublich stolz. Dass sie sich die Zeit genommen hat, mit mir gemeinsam einen Song zu schreiben, erfüllt mich mit soviel Glück. Maite ist eine Frau, die andere Frauen motiviert und die einer anderen Frau etwas gönnt.

Für den Song "Wenn i den Teufel brauch" hat Maite sogar im Frühjahr das Release ihre neuen Albums "Nur Liebe" um sieben Tage verschoben. Um den Termin für die Veröffentlichung einhalten zu können, hätte Maite ihrer Freundin, mit der sie an dem neuen Song schreiben wollte, absagen müssen. Die Sängerin schrieb dazu in einem Instagram-Post: "Ich stelle meine Freunde immer an die erste Stelle".