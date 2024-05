Er selbst habe Harry Belafonte 2001 in Leipzig bei der José Carreras Gala kennengelernt . Zwischen den beiden Sängern habe sich eine Freundschaft entwickelt. 2015 habe Harry Belafonte ihn gefragt, ob er Songs, die für ihn geschrieben worden seien, an seiner Stelle singen würde, so Marc. Er sei erst einmal geschockt und voller Ehre und Demut gewesen. "Ich bin dann durch die Gegend gelaufen und wusste gar nicht, was ich damit anfangen soll. Mein großes Vorbild fragt mich so etwas! Und dann habe ich über die Jahre daraus ein Konzept entwickelt."

Auf seiner Facebookseite erklärt Marc zur Entstehung des Albums, dass die Kunst darin bestanden habe, "aus diesem Momentum um die drei für Belafonte bestimmten Songs 'Times To Love', 'Silence Is The Language' und 'We Make Love' Neues entstehen zu lassen". Entstanden ist das Album "Times to Love" mit 13 Songs, zwölf in englischer Sprache, ein Lied singt Mark auf Deutsch. In seinem Facebook-Statement betont der ausgebildete Bariton, dass "Times to Love" mehr als ein Albumtitel sei. Es sei Statement und Lebensgefühl zugleich. Und es berge in sich den Wunsch, dass man sich in unruhigen Zeiten darauf rückbesinne, was unentbehrlich ist, um ein harmonisches Miteinander zu erreichen: Liebe, Frieden und Respekt.