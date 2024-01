Erhalten soll Marcus Zander den Orden am 11. Januar 2024 aus den Händen von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner. Die Übergabe erfolge im Auftrag des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, so die Mitteilung der Senatskanzlei.

Kurz vor Weihnachten hatte die Familie von Frank Zander erstmals seit dem Ende der Corona-Pandemie wieder die Weihnachtsfeier für Bedürftige organisiert. Frank Zander selbst konnte an dem Essen nicht teilnehmen, da er sich zu schwach fühlte. Der 81-Jährige war am 8. Januar in der Berliner Charité am Kopf operiert worden. Wie sein Sohn Marcus noch am Abend des Operationstages der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, hat Frank Zander die Operation gut überstanden.