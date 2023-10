Bildrechte: IMAGO / Future Image Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit ruft der spanische Tenor José Carreras in seiner Gala zu Spenden im Kampf gegen die Leukämie auf. Zahlreiche prominente Stars unterstützen José mit ihren Auftritten oder am Spendentelefon.



Wie die Leipziger Volkszeitung (LVZ) berichtet, stehen die ersten Showstars für die 29. Gala bereits fest. Schlagerikone Marianne Rosenberg hat zugesagt, im vorigen Jahr hatte sie kurz vor der Show absagen müssen, sie war an Corona erkrankt. Nun holt sie ihren Auftritt nach.



Mit meinem Auftritt möchte ich dazu beitragen, dass wir als Gesellschaft Leukämiepatienten und deren Familien nicht alleine lassen. Marianne Rosenberg Leipziger Volkszeitung

Pop-Sängerin Christina Stürmer wird ebenfalls am 14. Dezember bei der Gala auftreten und auch die Cellistin Raphaela Gromes hat zugesagt. 2019 war der Vater der Musikerin an Leukämie gestorben. Im selben Jahr hatte sie bei der Gala das Lieblingslied ihres Vaters "Ave Maria" gespielt. Seit 2020 ist Raphaela Gromes Botschafterin der Stiftung, nun tritt sie zum dritten Mal in der Gala auf. Zur Leipziger Volkszeitung sagte Raphaela Gromes: "Auch wenn mein Vater den Kampf gegen Leukämie verloren hat, möchte ich einen kleinen Teil dazu beitragen, dass diese Krankheit endlich besiegt wird."

Seit 1995 lädt José Carreras zu seiner Benefizgala ein. In diesem Jahr wird er gemeinsam mit Sven Lorig und Stephanie Müller-Spirra das Event moderieren. Wie bereits in den Vorjahren überträgt das MDR FERNSEHEN die Show am 14. Dezember ab 20:15 Uhr live aus der Media City in Leipzig.

José Carreras war 1987 selbst an Leukämie erkrankt. Durch eine Knochenmarktransplantation konnte er geheilt werden. Aus Dankbarkeit gründete er 1995 die José Carreras Leukämie-Stiftung. Seine Vision: