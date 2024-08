Jetzt ist es offiziell: Das Ehepaar wird ihren letzten großen Auftritt beim Platzkonzert der Wiesnwirte am 29. September 2024, zum Fuße der "Bavaria" in München bestreiten. Marianne & Michael werden dabei von den "Münchner Oktoberfest Musikanten" begleitet, berichtet die Bild-Zeitung. Besonders schön für alle Fans: Der Eintritt für das Konzert ist traditionell frei.

Neben ihren größten Hits wird das Duo am Ende ihres Auftritts die offizielle Hymne des Freistaates Bayern singen. Und was kommt danach? Planen die Beiden noch weitere "letzte" Auftritte? Hier gibt Michael Hartl in bestem Bayerisch eine klare Antwort: "Dann is a Ruah!"