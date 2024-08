Marie Reim über ihren Freund: "Ich bin frisch verliebt"

"Bin jetzt Single, hab 'ne geile Zeit. Und heute Nacht, ja, heute Nacht bin ich frei", heißt es in Marie Reim Song "Heartbreak" - ein Song über die Verflossenen der Sängerin. Doch von echten "Heartbreaks" scheint Marie Reim aktuell weit entfernt. Im Interview mit "Meine Schlagerwelt" erzählt sie: "Ich habe schon viele Idioten kennengelernt, die mir das Herz gebrochen haben, aber ich glaube, ich habe jetzt so einen wundervollen Mann kennengelernt, dass ich kein Heartbreak mehr haben werde."

Sie habe das Gefühl, ihn schon seit Jahren zu kennen, erzählt sie weiter. "Weil wir einfach so vertraut miteinander sind und so gut miteinander auskommen und es einfach alles passt."

Diese nach wie vor frische Verliebtheit hat allerdings auch etwas mit kleinen Aufmerksamkeiten zu tun. Er würde ihr regelmäßig Blumen schenken und sie "so toll bekochen", erzählt sie. "Also alles, was es ganz am Anfang gab, gibt es jetzt immer noch und das weiß ich sehr zu schätzen."