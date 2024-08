Anfang August hatte die 24-Jährige in einem Interview erzählt, dass sie Tante geworden ist , Sängerin Michelle Oma. Im März hatte Michelle bei einem Konzert im hessischen Stadtallendorf für eine Riesen-Überrraschung gesorgt, indem sie ihren Fans sagte, dass sie Großmutter wird.

Marie Reim hat vor kurzem auf ihrem Instagram-Account ihren Followern ihren neuen Liebsten Alex vorgestellt. Sie würden jede freie Minute miteinander verbringen, schrieb die Sängerin dazu: "Ich habe in meinem Leben schon einiges durchgemacht und er hilft mir, alte Wunden auf meiner Seele zu heilen. Mit Alex fühle ich mich nicht mehr allein und ich habe keine Ängste mehr". Ob sie in Anbetracht ihres süßen Neffen oder ihrer Nichte von einem eigenen Baby träumt, dazu schrieb die 24-Jährige auf Instagram jedoch nichts.

Liebeserklärung per Instagram

Auch ihre Mutter Michelle scheint im siebenten Himmel zu schweben. Seit vorigem Jahr ist sie mit dem Schlagersänger Eric Philippi liiert, die beiden sind verlobt, wollen heiraten. Eric ist 25 Jahre jünger als Michelle, genauso alt wie Michelles Tochter Celine, die jetzt Mama geworden ist. In der Fernseh-Sendung "Stern TV" hat sich das Paar zum Thema Kinder geäußert. Eric sagte dazu, dass die Möglichkeit bestehe, einem Kind "auf adoptive Weise ein zu Hause zu geben", da Michelle keine Kinder mehr bekommen könne. Auch für Michelle ist das offenbar eine Option, sie sagte dazu: "Er ist 27 und hat natürlich alles Recht der Welt darauf zu sagen, ich möchte eigene Kinder haben. [...] Für mich kommt so etwas absolut in Frage."