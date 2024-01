Wer tritt in diesem Jahr für Deutschland beim ESC in Malmö an? Der Vorentscheid verspricht spannend zu werden, denn die acht bislang bekannten Acts sind sehr verschieden. Schlagersängerin Marie Reim wird neben den Interpreten und Songwritern Max Mutzke und Ryk, dem Sänger Isaak, dem Duo Galant, der Niederländerin Bodine Monet sowie dem Sänger NinetyNine aus Hamburg an den Start gehen.